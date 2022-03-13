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Їдять по смітниках, але хочуть стерти з Землі українські міста: СБУ перехопила розмову російських окупантів

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Їдять по смітниках, але хочуть стерти з Землі українські міста: СБУ перехопила розмову російських окупантів

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти нині під Херсоном, зайшли з території Криму без їжі та зброї.

Російські окупанти деморалізовані, у них закінчується їжа, через що вони харчуються по смітниках. Попри проблеми окупанти цинічно заявляють, що хочуть стерти зі Землі українські міста. 

Про це повідомила СБУ, опублікувавши перехоплені розмови окупантів. 

"У багатьох загарбників єдине бажання – вижити і повернутися додому. З перехопленої СБУ розмови стає зрозуміло, що підрозділи їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні. Тож окупанти нині під Херсоном, зайшли з території Криму без їжі та зброї, зазнали численних втрат. Загарбник цинічно згадує про те, як вони розграбовували свої ж розбиті БТРи, щоб мати зброю, а ще – шукають харчі по смітниках, щоб вижити. Тим не менш, ці нелюди досі готові "стерти зі Землі хохляцькі міста". Але зовсім скоро саме вони зникнуть з нашої України, як роса на сонці!", - наголосили в СБУ. 

Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

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