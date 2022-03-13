Їдять по смітниках, але хочуть стерти з Землі українські міста: СБУ перехопила розмову російських окупантів

Окупанти нині під Херсоном, зайшли з території Криму без їжі та зброї.

Російські окупанти деморалізовані, у них закінчується їжа, через що вони харчуються по смітниках. Попри проблеми окупанти цинічно заявляють, що хочуть стерти зі Землі українські міста.

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Про це повідомила СБУ, опублікувавши перехоплені розмови окупантів.

"У багатьох загарбників єдине бажання – вижити і повернутися додому. З перехопленої СБУ розмови стає зрозуміло, що підрозділи їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні. Тож окупанти нині під Херсоном, зайшли з території Криму без їжі та зброї, зазнали численних втрат. Загарбник цинічно згадує про те, як вони розграбовували свої ж розбиті БТРи, щоб мати зброю, а ще – шукають харчі по смітниках, щоб вижити. Тим не менш, ці нелюди досі готові "стерти зі Землі хохляцькі міста". Але зовсім скоро саме вони зникнуть з нашої України, як роса на сонці!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

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