Їдять собак і бомблять зоопарки: як російські військові нещадно знущаються з тварин (відео 18+)

Їдять собак і бомблять зоопарки: як російські військові нещадно знущаються з тварин (відео 18+)

Російським окупантам байдуже, що знищувати — зоопарки, притулки, будинки, міста чи мирних українців.

Після звільнення Київської області українською армією від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо. Утім, від рук російських катів страждають не тільки цивільні громадяни й їхні будинки, але й тварини.

ТСН.ua продовжує публікувати злочини армії РФ на території Україні. Цього разу розповідаємо про звірства окупантів щодо тварин і птахів.

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Пекло в Бородянському притулку

Одна із українських зоозахисних організацій повідомила, що волонтери, які змогли дістатись до Бородянки (Бучанський район, Київська область), були приголомшені від побаченого — із 485 тварин вижило лише 150, але вони були виснажені та зневоднені.

Тварини Бородянського притулку від початку війни залишилась закритими у вольєрах. Фактично вони існували 30 днів без їжі та води.

За словами зоозахисників, потрапити до тварин їм вдалося 1 квітня. Волонтерам вдалося евакуювати всіх звірів до іншого притулку, а також частково взяли опіку над деякими тваринами.

Трагедія в Бородянському притулку: за час окупації міста із 485 собак установи вижило всього 150

Скалічений собака у Горенці

У Горенці Бучанського району, яка тривалий час перебувала під обстрілами, знайшли у кущах поранену собаку з численними опіками. Тварина майже осліпла від обстрілів окупантів.

"Мир - невеликий пес, всього 10 кг, але він дуже переляканий від всього, що з ним сталось, тому поводиться агресивно і відмовляється від їжі. За тиждень в стаціонарі клініки собаці вже трохи легше, але попереду ще довгий шлях лікування та реабілітації", - розповідають волонтери.

У Горенці знайшли собаку з численними опіками від обстрілів окупантів / instagram.com/uanimals.official

Від обстрілів окупантів у Горенці постраждав пес / instagram.com/uanimals.official

Косуля отримала сильні опіки

На Київщині біля села Капітанівка місцеві жителі врятували оленя з жахливими опіками, які тваринка отримала внаслідок російського обстрілу. За словами фотографа, який зазнімкував тварину, косуля отримала першу допомогу, але попереду у неї – тривале лікування.

Косуля через обстріли росіян отримала опіки / Reuters

Поранена косуля / Reuters

Обстріл екопарку

Під Києвом від інтенсивних обстрілів російських окупантів постраждав приватний екопарк, який був під кулями загарбників від початку повномасштабного вторгнення. У результаті дій росіян звіринець частково зазнав руйнувань, багато тварин були вбиті окупантами.

Мертві страуси через обстріли окупантів / Associated Press

За інформацією керівництва екопарку, від влучання снаряда загинули альпаки, шотландська корова, лами, угорська сюрка, близько 20 страусів.

Вбиті росіянами тварини в екопарку / Associated Press

Трупи тварин під Києвом / Associated Press

Вбита росіянами тварина / Associated Press

Волонтерам і військовим вдалося врятувати тварин, які вціліли, їх евакуювали на початку квітня.

Військовий ЗСУ прийшов рятувати тварин / Associated Press

Вбитий росіянами страус / Associated Press

Врятованими займаються ветеринари, оскільки тварини виснажені.

Врятований кролик із екопарку під Києвом / Сімейний екопарк Ясногородка

Порятунок тварин у зоопарку під Києвом / Associated Press

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи злочинні дії росіян, зауважив, що до нападу окупантів до цього екопарку ходили діти, але ворог приніс голод і смерть.

"Раніше сюди приходили сім'ї з дітьми, щоб погодувати тварин. Тепер тут біль, голод і смерть, яку принесли російські солдати. Українська армія зараз намагається врятувати тварин, які змогли вижити. Між нашими країнами справді цивілізаційна прірва", - написав він.

Росіяни скинули бомбу на притулок

Російські окупанти 1 березня 2022 року скинули бомбу на територію притулку Best Friends, що в Макарівському районі Київської области.

Росіяни розбомбили притулок / Фото з відкритих джерел

Працівникам довелося повідкривати клітки з тваринами, аби ті могли принаймні якось врятуватися.

Окупанти почали їсти собак

СБУ перехопила розмови російських окупантів, які розповіли, як вони вбивають українських дітей у Маріуполі та їдять собак.

"Тут три танкіста взяли й зґ‎валтували 16-річну дівчинку…", – каже окупант у розмові з дружиною, яку ця інформація неабияк розвеселила.

Інший розповідає батькові про те, що днями алабая "захреначили”. Навіть у батька це викликає огиду: “Бл*, армія наша. Взагалі охрініти…".

Жбурляли гранати в собаку

Російські окупанти вбили собаку, жбурляючи задля забави в неї гранати. Тварина, за словами господаря, загинула від чотирьох осколків гранат і її похоронили просто у дворі.

"Це була найрозумніша, найлагідніша собачка з яких я коли-небудь мав…Справжній друг моїх діток. Криваві орки кидали в неї гранати, задля забави, щоб побачити, як вона помре… на місці поховання - хрест з чекою від гранати", - розповів у Facebook власник вбитої окупантами собаки.

Інші звірства росіян в Україні

Пес не покидає власника, якого під Києвом розстріляли російські окупанти.

Собака біля вбитого чоловіка

Тушки свиней, які загинули через обстріли росіян.

Вбиті росіянами свині / Getty Images

Українці рятують страусів, які вижили під час обстрілів армії РФ. Поруч лежить вбитий росіянами птах.

Наслідки обстрілів росіян / Getty Images

Як повідомлялося, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Зібрали моторошні кадри масових розстрілів українців російськими загарбниками.

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