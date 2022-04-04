Їдять собак і бомблять зоопарки: як російські військові нещадно знущаються з тварин (відео 18+)

Російським окупантам байдуже, що знищувати — зоопарки, притулки, будинки, міста чи мирних українців.
Після звільнення Київської області українською армією від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо. Утім, від рук російських катів страждають не тільки цивільні громадяни й їхні будинки, але й тварини.
ТСН.ua продовжує публікувати злочини армії РФ на території Україні. Цього разу розповідаємо про звірства окупантів щодо тварин і птахів.
Увага! Матеріал містить контент, який може шокувати і не призначений для дітей (18+)
Пекло в Бородянському притулку
Одна із українських зоозахисних організацій повідомила, що волонтери, які змогли дістатись до Бородянки (Бучанський район, Київська область), були приголомшені від побаченого — із 485 тварин вижило лише 150, але вони були виснажені та зневоднені.
Тварини Бородянського притулку від початку війни залишилась закритими у вольєрах. Фактично вони існували 30 днів без їжі та води.
За словами зоозахисників, потрапити до тварин їм вдалося 1 квітня. Волонтерам вдалося евакуювати всіх звірів до іншого притулку, а також частково взяли опіку над деякими тваринами.
Скалічений собака у Горенці
У Горенці Бучанського району, яка тривалий час перебувала під обстрілами, знайшли у кущах поранену собаку з численними опіками. Тварина майже осліпла від обстрілів окупантів.
"Мир - невеликий пес, всього 10 кг, але він дуже переляканий від всього, що з ним сталось, тому поводиться агресивно і відмовляється від їжі. За тиждень в стаціонарі клініки собаці вже трохи легше, але попереду ще довгий шлях лікування та реабілітації", - розповідають волонтери.
Косуля отримала сильні опіки
На Київщині біля села Капітанівка місцеві жителі врятували оленя з жахливими опіками, які тваринка отримала внаслідок російського обстрілу. За словами фотографа, який зазнімкував тварину, косуля отримала першу допомогу, але попереду у неї – тривале лікування.
Обстріл екопарку
Під Києвом від інтенсивних обстрілів російських окупантів постраждав приватний екопарк, який був під кулями загарбників від початку повномасштабного вторгнення. У результаті дій росіян звіринець частково зазнав руйнувань, багато тварин були вбиті окупантами.
За інформацією керівництва екопарку, від влучання снаряда загинули альпаки, шотландська корова, лами, угорська сюрка, близько 20 страусів.
Волонтерам і військовим вдалося врятувати тварин, які вціліли, їх евакуювали на початку квітня.
Врятованими займаються ветеринари, оскільки тварини виснажені.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи злочинні дії росіян, зауважив, що до нападу окупантів до цього екопарку ходили діти, але ворог приніс голод і смерть.
"Раніше сюди приходили сім'ї з дітьми, щоб погодувати тварин. Тепер тут біль, голод і смерть, яку принесли російські солдати. Українська армія зараз намагається врятувати тварин, які змогли вижити. Між нашими країнами справді цивілізаційна прірва", - написав він.
Росіяни скинули бомбу на притулок
Російські окупанти 1 березня 2022 року скинули бомбу на територію притулку Best Friends, що в Макарівському районі Київської области.
Працівникам довелося повідкривати клітки з тваринами, аби ті могли принаймні якось врятуватися.
Окупанти почали їсти собак
СБУ перехопила розмови російських окупантів, які розповіли, як вони вбивають українських дітей у Маріуполі та їдять собак.
"Тут три танкіста взяли й зґвалтували 16-річну дівчинку…", – каже окупант у розмові з дружиною, яку ця інформація неабияк розвеселила.
Інший розповідає батькові про те, що днями алабая "захреначили”. Навіть у батька це викликає огиду: “Бл*, армія наша. Взагалі охрініти…".
Жбурляли гранати в собаку
Російські окупанти вбили собаку, жбурляючи задля забави в неї гранати. Тварина, за словами господаря, загинула від чотирьох осколків гранат і її похоронили просто у дворі.
"Це була найрозумніша, найлагідніша собачка з яких я коли-небудь мав…Справжній друг моїх діток. Криваві орки кидали в неї гранати, задля забави, щоб побачити, як вона помре… на місці поховання - хрест з чекою від гранати", - розповів у Facebook власник вбитої окупантами собаки.
Інші звірства росіян в Україні
Пес не покидає власника, якого під Києвом розстріляли російські окупанти.
Тушки свиней, які загинули через обстріли росіян.
Українці рятують страусів, які вижили під час обстрілів армії РФ. Поруч лежить вбитий росіянами птах.
Як повідомлялося, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Зібрали моторошні кадри масових розстрілів українців російськими загарбниками.
Читайте також: