"Їх би це дуже сильно влаштувало": військовий експерт назвав завдання-мінімум Путіна у війні

Росія хоче заморозити лінію розмежування фронту в тому вигляді, як вона є, піти на перепочинок, почати заново відновлювати воєнно-промисловий комплекс і через якийсь час вдарити по Україні знову.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, для них зараз завдання-мінімум – вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, їх би це дуже сильно влаштувало. І потім можна сказати банальні слова: "я спеціальну воєнну операцію закінчив, українці не хочуть закінчувати війну". І на превеликий жаль у світі можуть знайтися чимало політичних сил, які скажуть – треба починати про щось домовлятися. Найнеприємніше у нас, що в західних союзників немає розуміння, як закінчувати війну", - пояснив експерт.

Черник також наголосив, що логіка окупантів дуже проста і зрозуміла – ліквідувати українську державність. Просто вони не зуміли реалізувати це за три дні чи за тиждень, як було на самому початку задумано.

Нагадаємо, окупанти отримали "елітне" підкріплення під Бахмутом – у ЗСУ розповіли, що відбувається навколо міста.

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