"Їх буде складно відновити": військовий експерт прокоментував ураження кораблів РФ

За словами фахівця, це останні кораблі, які будувалися на верфях у Гданьську.

Збройні сили України у ніч проти 24 березня завдали чергового удару по Чорноморському флоту РФ, уразивши великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Військовий експерт Денис Попович прокоментував ураження кораблів РФ та зазначив, що говорити про їхні прямі функції щодо десантування підрозділів вже немає сенсу.

Про це йшлося у коментарі експерта Поповича під час телемарафону 24 березня.

"Наскільки я розумію, це останні кораблі, які будувалися на верфях у Гданьську. Їх буде складно відновити. Я не думаю, що поляки будуть допомагати росіянам. Які вони функції виконували? Зараз вже мабуть немає сенсу казати про їхні прямі функції щодо десантування підрозділів. Нема в них для цього сил. І ми бачимо, що це вже шостий чи сьомий десантний корабель, який знищений. Тобто їх системно винищують. Крім того, вони використовувалися як такий додатковий місточок. Бо так званий Кримський міст не працює у повній мірі, і тому вони використовують великі десантні кораблі, щоб транспортувати все, шо необхідно для угруповання в Криму", - повідомив Попович.

За його словами, "цей логістичний місток потроху усихає".

"Ми можемо передбачити, що це вже крок для того, щоб далі зайнятися Кримським мостом", - додав він.

Раніше російський окупант Єгор Гузенко, відомий під псевдо "Тринадцятий", підтвердив знищення двох великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" ЧФ у Севастополі.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав флот Росії у Чорному морі "функціонально неактивним".

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