"Їх чекає чорний пакет - біла "Лада": Єрмак про ракетний обстріл Запоріжжя

Росіяни розуміють, що Запоріжжя не буде їхнім, і область звільнятимуть ЗСУ, тому продовжують інтенсивні обстріли міста, атакуючи житлові квартали.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Божевілля полягає в тому, що в паралельній реальності вони говорять про "своє Запоріжжя". А в справжній реальності їх тут чекає чорний пакет. Формула російського божевілля дуже проста. Війна з мирними людьми – чорний пакет – біла Лада. Це саме та формула, яку ми гарантуємо тим, хто приєднається до божевілля свого лідера. І у нас є чим забезпечувати таку формулу", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому по Запоріжжю стало так багато прильотів в останні дні.

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