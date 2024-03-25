Їх десяток: у Військово-морських силах натякнули щодо наступних цілей ударів по ворогу

Під прицілом українських захисників — ворожі кораблі, які насамперед несуть велику загрозу для України, зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Українські сили продовжують ліквідовувати ворожі кораблі у Чорному морі. Нещодавно були уражені ВДК "Ямал" та "Азов". Проте у ворога ще залишаються кораблі, які є для України потенційними цілями.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі "24 Каналу".

Плетенчук зазначив, що під прицілом українських захисників — ворожі кораблі, які насамперед несуть велику загрозу для України. Водночас у Сил оборони є амбітні плани щодо Чорноморського флоту Росії.

"Маємо бажання та мотивацію"

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Частину російських кораблів, призначених для ведення бойових дій безпосередньо в морі або для обстрілу узбережжя зі своїх корабельних установок, зараз не залучено. Ба більше, ці кораблі вже понад два тижні взагалі не виходять в море.

"Найголовнішою складовою Чорноморського флоту в сенсі можливостей завдавати вогневого ураження по території України залишаються носії крилатих ракет. Фактично їх десяток перебуває у складі Чорноморського флоту Росії. Відповідно ці кораблі зараз єдині, які можуть становити певну загрозу для нас", – наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, за словами Плетенчука, українські сили мають бажання та мотивацію ліквідувати Чорноморський флот Росії. Проте для здійснення цього ще потрібні час та зброя.

Водночас навіть з наявними матеріалами, технічними засобами це завдання потроху виконується. До нього долучаються всі складові оборони України:

Сухопутні війська, які першими втопили один з великих десантних кораблів – судно "Саратов", що перебувало в Бердянську;

Повітряні сили;

Військово-морські сили;

Служба безпеки України;

Головне управління розвідки та інші підрозділи.

"Тому ми всі робимо одну справу, яка є у нас "домашньою роботою" на шляху до нашої перемоги", – резюмував Дмитро Плетенчук.

Раніше російський окупант Єгор Гузенко, відомий під псевдо "Тринадцятий", підтвердив знищення двох великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" ЧФ у Севастополі.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав флот Росії в Чорному морі "функціонально неактивним".

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