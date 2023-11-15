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"Їх дуже мало": Зеленський про роль американських танків Abrams у контрнаступі

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Їх дуже мало": Зеленський про роль американських танків Abrams у контрнаступі

Танк Abrams / Фото: Getty Images

Зеленський висловив сподівання, що наша країна в майбутньому отримає більше танків від зарубіжних держав.

Кількість танків Abrams поки не є такою, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

"На щастя або на жаль, у нас дуже багато різних танків. Abrams – не виняток. Це якісний танк. У нас їх не дуже багато, чесно вам скажу. Abrams – перший приклад такого танка. Я сподіваюся, що ми розвиватимемо наші відносини (зі США. – Ред.) і не впаде підтримка, то і постачання буде більше.

Але поки що сказати, що вони відіграють найважливішу роль на полі бою, мені складно. Їхнє число дуже маленьке", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня президент Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams до України.

На думку британської експертки, перша партія Abrams кардинально не змінить ситуацію на полі бою.

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Дата публікації
Перегляди
334
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