"Їх не можна назвати професійними військовими, скоріше професійні окупанти" - журналіст про звірства на Київщині

"Їх не можна назвати професійними військовими, скоріше професійні окупанти" - журналіст про звірства на Київщині

За даними журналіста, під Києвом були як недосвідчені військові РФ, так і ті, хто пройшов Сирію.

Журналіст-розслідувач "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук повідомив, хто саме вчиняв звірства над мирним населенням на Київщині, і кого з росіян вдалося ідентифікувати.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, більшість солдат РФ – це 20−22-річні юнаки, які лише кілька років тому закінчили школу.

"Не знаю, чи можна їх назвати професійними військовими, скоріше професійні окупанти. Мене здивувало, що більшість з них – це 20−22-річні юнаки, які лише кілька років тому закінчили школу. Їх призвали в армію, потім вони підписали контракт. І от вони вже приїхали в Україну вбивати, калічити, мародерити", - сказав він.

Проте журналіст зазначив, що російські окупанти 1986, 1987 року народження вже мають досвід масових вбивств.

"Ми побачили, що фактично кожен третій боєць цієї бригади брав участь у війні в Сирії, де Росія воювала на боці злочинного режиму Башара Асада. Це такі солдати удачі, які спершу в Сирію поїхали, тепер в Україну. Невідомо, за що воюють, лише вбивають, катують. Тобто це така "солянка" російських окупантів — без честі, без якихось принципів", - зазначив він.

Нагадаємо, російський дипломат на Радбезі ООН випадково сказав правду, що трупів мирних людей у Бучі.

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