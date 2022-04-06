"Їх по-звірячому розстріляли": мер Бучі розповів, як на його очах російські військові вбивали людей

"Їх по-звірячому розстріляли": мер Бучі розповів, як на його очах російські військові вбивали людей

Окупанти розстріляли вагітну жінку.

Мер міста Буча Анатолій Федорук розповів, що російські військові під час окупації міста розстріляли щонайменше 320 мирних жителів.

Про це він повідомив в коментарі ВВС.

Анатолій Федорук сказав, що особисто був свідком страти кількох людей військами Путіна.

"Я сам бачив кілька епізодів. Були три цивільні машини, які намагалися евакуюватися в бік Києва, і їх по-звірячому розстріляли. Була вагітна жінка, чоловік якої кричав і просив не стріляти в неї, але вони взяли і просто жорстоко застрелили", — розповів Федорук.

Крім того, за його словами, російські війська під час окупації Бучі полювали на місцевих політиків. Він закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заперечує звинувачення московських військ у військових злочинах, "прийти до Бучі і побачити тіла загиблих людей і подивитися в очі їхнім родинам, матері, чоловікам, дітей, які стали сиротами".

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