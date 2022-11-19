“ Їх стріляєш, а вони лізуть…”: сучасні козаки на Запоріжжі показали, чим нищать ворога

Сучасні козаки на Запоріжжі показали ТСН, чим і як нищать ворога.

Ночами рашистські ракети, цілодобовий вогонь ворожої артилерії та спроби піхоти окупантів прорвати нашу лінію оборони - такий нині, майже щоденний розклад на ділянці фронту, де Донеччина межує із Запорізькою областю.

Тут тримають фронт українці - із сучасною зброєю у руках та характерними бородами. “Ну, бороди ми будемо брить після перемоги”, - кажут бійці.

Чимало тутешніх захисників у приціл бачать власні домівки, тож атаки ворога стримують з усією наполегливістю.

Під “Градом”, ракетами, залпами ворожої артилерії та відбиваючи постійні штурми рашиської піхоти батьківщину захищають справжні козаки. “Комбат - козак! Замполіт - козак! Багато козаків-пологівців тут!”, -розповідає військовослужбовець окремої Запорізької бригади ТРО ЗСУ “Дід”.

На їхній ділянці фронту одиночні артилерійські розриви та навіть трохи реактивного “Град", то насправді затишшя, запевняє “Богун”. “Завдяки дощу, розмокли трохи дороги, вони трошки притихли. Таких активних дій, як два-три дня тому, немає. Ну, але заходять ДРГ”, - додає боєць.

Зустрічає групи противника тутешня “пожежна команда”, що блискавично реагує на підхід ворога. Виїжджають по кілька разів на добу. “Там був такий кулак, дебелий. Та тих бійців немає. Повибивали всіх, зараз уже призивають всіх, кого завгодно”, - кажуть бійці про свої ворогів.

Їхній командири геть не шкодують мобілізованих рашистів. “Вони звикли: “Баби нарожають”! Вони лізуть на прорив, їм все рівно. Як наркомани. Їх стріляєш, а вони лізуть… Зараз “мобіків” нагнали, дуже багато”, - розповідають бійці.

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З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї зупиняти ту лавину росіян на Запорізькому напрямку, нашим воїнам доводиться цілодобово. “Хлопці на мінометі працювали ми з іншої посадки вогневою підтримкою загалом, вони відкрили вогонь по нам, а мінометами їх в цей момент і... Дуже красиво все вийшло”, - переказують свої бої сучасні козаки.

Під час тієї ворожої атаки до відповіді мінометників й піхотинців долучилася і далекобійна українська арта. “У нас є така чудова артилерія, точно б’є. Три дні тому знищили два “Піони””, - хизуються бійці.

Зараз тут затишшя, українські козаки кажуть, що ворог нині активно переміщує свої підрозділи, які вибили з Херсонщини - частину залишають на Запоріжжі, частину тягнуть - далі, на Донеччину.

Та які би плани й переміщення не влаштовував ворог, сучасні запорізькі козаки твердять, окупантам тут не буде щастя.

"Їх стріляєш, а вони лізуть…": сучасні козаки показали, як нищать ворога

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