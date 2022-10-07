"Їх треба бити": генерал Наєв розповів про початок війни та наказ Залужного

Наєв отримав розвідувальне повідомлення про те, що війна може розпочатися о 4-й ранку 24 лютого.
Близько другої години ночі 24 лютого український генерал, який відповідав за повітряні сили, доповів командувачу Об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву, що на території Білорусі в повітря злетів літак-ретранслятор та літак повітряного наведення на цілі. Саме так розпочалася повномасштабна війна Росії проти України.
Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
За словами Наєва, партнери України та розвідка напередодні повномасштабного вторгнення надавали інформацію, що ворог готується до агресії, однак називалися різні дати: 19, 20-25 лютого...
Наєв отримав розвідувальне повідомлення про те, що війна може розпочатися о 4-й ранку 24 лютого.
"Я особисто зателефонував усім генералам, які підпорядковані мені, та наказав їм привести сили до готовності №1. Близько другої години ночі генерал, який відповідав за повітряні сили, доповів мені, що на території Білорусі в повітря злетів літак-ретранслятор та літак повітряного наведення на цілі. Таке відбувалося вперше", - розповів Наєв.
Він негайно доповів про це головнокомандувачу ЗС України.
"Перша реакція генерала Залужного була такою: "Їх треба бити, зрозумів?" "Зрозумів", - відповів я", - розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
Нагадаємо, 7 жовтня, окупаційні війська атакували Запоріжжя двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.
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