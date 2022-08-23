"Їх використовують як передові підрозділи, як "живе м’ясо": військовий експерт розповів, що відбувається в "армії ДНР"

Армія так званої "ДНР" повністю не розгромлена, підрозділи "Л/ДНР" повністю не знищено. У них великі проблеми саме з особовим складом.

Про це 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1" розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Дуже великі втрати, в першу чергу, тому що це не професійні військові, у більшості це примусово мобілізовані або мобілізовані за своїм бажанням, які зовсім зазомбовані представники тимчасово окупованих територій. Та вони не мають якого-небудь досвіду ведення бойових дій. До того ж їх використовують у перших лініях як передові підрозділи, як "живе м’ясо". А вже за ними йдуть більш професійні військові армії РФ. Тому так треба розцінювати ситуацію з їхніми втратами", - зазначив він.

Також, за словами Коваленка, навіть примусово дуже важко зараз виконувати нормативи саме по мобілізації на тимчасово окупованих територіях, з людським ресурсом там дуже-дуже на сьогодні погано.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи закінчилась оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі.

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