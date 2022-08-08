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Їхала селом на велосипеді: у Сумській області під час російського обстрілу загинула мешканка села

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Їхала селом на велосипеді: у Сумській області під час російського обстрілу загинула мешканка села

Ілюстрація / Фото: InformNapalm

Російські окупанти знову обстріляли Сумщину.

У результаті чергового обстрілу росіян 8 серпня загинула жінка. На момент атаки вона їхала на велосипеді селом.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 8 серпня близько 11:20 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли село Катеринівка Шосткинського району. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка їхала на велосипеді населеним пунктом.

Жінка отримала осколкове поранення в шию. Наразі тривають першочергові слідчі дії, на місці подій працюють правоохоронці та експерти.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупанти масовано обстріляли Сумщину. В одній громаді тривають вибухи та спалахнула пожеж.

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