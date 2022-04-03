"Їхали до бабусі": на Одещині затримали шестеро чоловіків, які намагалися втекти до Молдови

Прикордонники затримали зловмисників біля державного кордону з Молдовою.
Службовці державної прикордонної служби затримали шестеро чоловіків на Одещині, які намагалися незаконно перетнути кордон до Молдови.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Вночі військовослужбовці зупинили біля державного кордону з Молдовою автомобіль "Рено". У салоні крім водія, було чотири пасажири, ще два – в багажнику.
Пасажири заявили, що їдуть до бабусі.
"Охоронцям кордону вони в один голос волали, що їдуть до рідної бабусі в село Болградського району Одещини. Проте, як звати та за якою адресою проживає старенька, «онучата» не згадали. І це не зважаючи, що всі були досить дорослими - від 20 до 40 років", - йдеться у повідомленні.
За спробу незаконного перетинання державного кордону пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності за 204-1 КУпАП. Щодо перевізника, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, троє військових у Хмельницькому незаконно переправляли чоловіків за кордон.
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