Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Їхали до бабусі": на Одещині затримали шестеро чоловіків, які намагалися втекти до Молдови

Дата публікації
Перегляди
1770
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Їхали до бабусі": на Одещині затримали шестеро чоловіків, які намагалися втекти до Молдови

Державна прикордонна служба України

Прикордонники затримали зловмисників біля державного кордону з Молдовою.

Службовці державної прикордонної служби затримали шестеро чоловіків на Одещині, які намагалися незаконно перетнути кордон до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

Вночі військовослужбовці зупинили біля державного кордону з Молдовою автомобіль "Рено". У салоні крім водія, було чотири пасажири, ще два – в багажнику. 

Пасажири заявили, що їдуть до бабусі. 

"Охоронцям кордону вони в один голос волали, що їдуть до рідної бабусі в село Болградського району Одещини. Проте, як звати та за якою адресою проживає старенька, «онучата» не згадали. І це не зважаючи, що всі були досить дорослими - від 20 до 40 років", - йдеться у повідомленні.

За спробу незаконного перетинання державного кордону пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності за 204-1 КУпАП. Щодо перевізника, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, троє військових у Хмельницькому незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Читайте також:

Наступна публікація