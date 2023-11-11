Їхали на мотоциклі: росіяни обстріляли дорогу на Сумщині та вбили цивільних

Російськи окупанти обстріляли автомобільний шлях в Сумській області 11 листопада. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, які їхали на мотоциклі. Одному із загиблих було 70 років, а іншому – 59-ть.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни і обстріляли автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута-Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

Обстріл Сумщини Фото: Сумська обласна прокуратура

"Унаслідок атаки окупантів загинуло два цивільних чоловіка, які їхали на мотоциклі, одному із загиблих було 70 років, а іншому – 59 років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині під час ракетної атаки росіян було знищено 18 приватних житлових будинків. У будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

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