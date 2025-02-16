Їхали під червоними прапорами: дрони 47-ї бригади розгромили елітну колону морпіхів РФ

В Україні 47-ма бригада дала відсіч атаці 155-ї бригади морпіхів РФ. "Елітні" морпіхи РФ з прапорами "пабєди" зазнали поразки під Курщиною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

"Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди". Але замість "пабєди" вийшло традиційне "мракобєсіє", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські танки і піхота зазнали нищівного удару від FPV-дронів. Ворожі атаки не витримали тиску мін та безпілотників 47-ї бригади "Маґура".

47-ма бригада показала свою міць / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Третя штурмова бригада показала високу ефективність у боротьбі з ворогом. Росіяни намагалися "закопатися" в землю, але ці спроби закінчилися їхньою загибеллю.

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