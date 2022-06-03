Їхали в авто бойовиків: двоє журналістів Reuters отримали поранення під Сєвєродонецьком

Їхали в авто бойовиків: двоє журналістів Reuters отримали поранення під Сєвєродонецьком

Поблизу Сєвєродонецька двоє журналістів Reuters потрапили під обстріл та зазнали незначних поранень. Це сталося, коли медійники їхали в автомобілі російських бойовиків та з їхнім водієм.

Водій автомобіля під час обстрілу загинув.

Про це пише CNN з посиланням на повідомлення від речника Reuters.

Там уточнили, що під час відрядження двоє журналістів Reuters отримали легкі травми, потрапивши під обстріл на шляху до Сєвєродонецька.

"Вони пересувалися в автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом якого перебував призначений сепаратистами водій", – зазначили в Reuters.

Наразі більше подробиць інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, станом на 3 червня в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами. Загарбники щодня в Сєвєродонецьку втрачають і живу силу, і техніку. Й ймовірність, що ЗСУ підуть там в контрнаступ.

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