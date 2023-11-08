Їхали затримувати колаборантів: окупанти вдарили з дрона по машині правоохоронців (фото)

Російські окупанти вдарили по автомобілю правоохоронців, які їхали затримувати зрадників. Усі вони дивом врятувалися, вистрибнувши з машини на ходу.

На Куп'янщині правоохоронці дивом вціліли від російського дрона, який спробував завадити роботі поліціянтів. Слідчий Микола Харченко розповів, що вони з колегами звук безпілотника впізнали одразу і зрозуміли, що ціль - вони.

Про це розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, машині їхало троє правоохоронців - дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом. Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони - мішень.

Спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться. Першим зорієнтувався водій, каже Микола Харченко. Саме він за секунди ухвалив рішення стрибати з машини. Миттєво дав команду вистрибувати, цієї ж секунди пролунав вибух.

Авто правоохоронців після влучання / Фото: Facebook Сергій Болвінов

"Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", - розповідає Микола Харченко.

У нього та в його колег - контузії, але, на щастя, всім вдалося врятуватися.

"Все сталося прямо посеред вулиці - ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників. Але росіянам це не вдасться - опергрупа ту справу, по якій їхала на виїзд, залишати не збирається. Як і десятки інших. І обов'язково доведе до кінця", - наголосив Болвінов.

Нагадаємо, російська армія 7 листопада нанесла удар, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селі Багатир Волноваського району. Внаслідок цього загинули місцеві мешканці. Правоохоронці вже розслідують цей факт порушення законів та звичаїв війни.

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