"Їхав танк-окупант на долю неминучу, башту відірвало йому "Стугною" за Бучу": десантники привітали українців із неділею

"Їхав танк-окупант на долю неминучу, башту відірвало йому "Стугною" за Бучу": десантники привітали українців із неділею

ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області: з'явилося відео.

Українські десантники у неділю знищили на Донеччині черговий танк російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр командування ДШВ.

"Всім доброго недільного ранку! На Донеччині, воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПТРК "Стугна-П" в черговий раз знищили танк російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні у Генштабі показали, як ЗСУ знищує ворожі гаубиці. Розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь.

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