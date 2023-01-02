Нічний терор Росії: експерт пояснив, чому окупанти атакують Україну дронами у темний час доби

Армія Росії атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Шахед" вночі, щоб обійти українську ППО.

Про це розповів ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна

"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних умов та за обмежених умов видимості, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно росіяни вважають, що так значно краще обійти українську ППО", - пояснив він.

Водночас, за його словами, російські атаки дронами можуть тривати, доки запаси безпілотників не закінчитися. Востаннє Іран міг передати Росії близько 300 одиниць безпілотників типу Shahed.

"Я зараз неготовий сказати, скільки залишилося (дронів - ред.) з тих 300 з тієї партії, яка була доставлена для потреб російського війська. Але ж з урахуванням того, що досить масштабні атаки за останній тиждень, то, здається, їхні ресурси підходять до завершення. Але ж ми маємо розуміти, що спочатку йшлося про поставки дронів іранською стороною у кількості 1700 штук", - сказав Селезньов.

Нагадаємо, Росія нічними атаками продовжує терор України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заяявив, що така тактика ворога не спрацює.

Як стало відомо, від початку повномасштабної війни Росія втратила чи витратила понад половину запасів снарядів, на початок вторгнення російська армія мала запасів у межах від 15 до 20 млн усіх калібрів. Військовий експерт Петро Черник розповів, скільки за місяць Росія може виготовляти.

Раніше експерт дав прогноз розвитку війни на 2023 рік.