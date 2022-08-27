Їхні результати стали справжньою легендою для всього світу: Зеленський привітав українських "асів" із професійним святом

Українська авіація, впевнений глава держави, міцна і вона буде серед найсучасніших.

Привітання український президент озвучив у відеозверненні у суботу, 27 серпня.

"Сьогодні в нашій державі традиційно в останню суботу серпня відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність. І без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання", - сказав очільник України.

Зеленський повідомив, що від початку війни 18 льотчиків отримали звання Героя України, ще десятки відзначені державними нагородами.

"Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів. Українська авіація міцна. Вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас", - додав Зеленський.

Окреме подяку глава держави висловив батькам льотчиків, які виховали смілих воїнів, що дивують зараз увесь світ.

"Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов запевнив, що "Україна виграє цю війну, але найскладніша її частина ще попереду".

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