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"Їхній чин наблизив нас до перемоги": під час виконання завдань загинули три розвідники

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"Їхній чин наблизив нас до перемоги": під час виконання завдань загинули три розвідники

t.me/DIUkraine

Йдеться про співробітників ГУР Міноборони.

Під час війни, виконуючи спеціальні завдання, загинули три українських розвідники.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУР Міноборони.

Зазначається, що загинули співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: 

  • Доля Олексій Іванович
  • Чибінєєв Валерій Вікторович 
  • Кірєєв Денис Борисович

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо", - йдеться у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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