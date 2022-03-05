"Їхній чин наблизив нас до перемоги": під час виконання завдань загинули три розвідники

"Їхній чин наблизив нас до перемоги": під час виконання завдань загинули три розвідники

Йдеться про співробітників ГУР Міноборони.

Під час війни, виконуючи спеціальні завдання, загинули три українських розвідники.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУР Міноборони.

Зазначається, що загинули співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Доля Олексій Іванович

Чибінєєв Валерій Вікторович

Кірєєв Денис Борисович

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо", - йдеться у повідомленні.