"Їхня тактика передбачувана": Гуменюк пояснила, чому окупанти підтягують нові сили

Зараз лінія фронту досить рухлива, каже Наталія Гуменюк.

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті, а тому їм доводиться підтягувати нові сили.

Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, окупанти не тільки намагаються готуватися до наступу, але вони ще й бояться просування ЗСУ, тому намагаються тримати оборону.

"Реорганізація всіх лікувальних закладів лівобережжя на шпиталі, їхнє переповнення говорить про те, що фізичні втрати у ворожому війську великі, тому вони підтягують нові сили. Їм треба не тільки готуватися до наступу, їм потрібно тримати ще й оборону. Ділянка місцевості велика, напрямок наших вогневих дій їм вже зрозумілий. Росіяни бояться просування наших сил", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни намагаються ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра. Також військові не виключають підтягування сил ворога на Запорізький напрямок, де зараз окупанти намагаються "промацувати" на міцність українську оборону.

"Противник намагається робити вилазки розвідувальними та штурмовими групами. Ця тактика ворога передбачувана, ЗСУ дають потужну відсіч. Зараз лінія фронту досить рухлива. Вона постійно має географічні зміни, але це не критичні зміни, а порядок введення бойових дій, коли дії переходять за межу контрбатарейного протистояння", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, станом на 23 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 121 480 осіб. За добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських військових.

Як повідомляв начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, на Запорізькому напрямку війська РФ не ведуть активних і масштабних дій і заяви пропагандистів про нібито "прорив" української оборони є фейковими.

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