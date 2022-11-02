"Їхню продукцію ніхто не хоче": в Раді пояснили маніпуляції Росії із "зерновою угодою"

Україна завжди виконувала всі контракти і не підводила партнерів.

Внаслідок повномасштабної агресії Росії багато країн світу відмовляються від агропродукції країни-агресорки на користь української, тому Москві і "не подобається" ситуація із "зерновою угодою".

Про це заявив член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Порівняно з минулим роком десятки країн відмовилися від співпраці з РФ. Тим часом нашу продукцію хочуть, бо ми стабільні. Навіть під час Сovid-19, під час інших катаклізмів Україна виконувала всі контракти, ми ніколи не підводили наших друзів, наших партнерів. Я думаю, що зерновий коридор буде працювати, бо це важливо для всього світу, який уже чітко розуміє маніпуляції Росії", - пояснив він.

Соломчук нагадав, як російська пропаганда поширювала заяви, що частка України на світовому ринку зерна всього 1-2%. Однак коли відкрився "зерновий коридор", всі побачили, яку кількість контрактів підписує Україна і скільки суден вантажиться.

"Бо всі хочуть нашу сільськогосподарську продукцію, то росіяни запанікували", - сказав Соломчук.

Парламентарій зазначив, що аграріям необхідно експортувати зібраний урожай, адже це впливає й на наступну посівну кампанію в Україні, оскільки для її проведення необхідні гроші для закупівлі насіння, добрив.

"Також зараз ведуться перемовини з різними фондами, щоби вони допомогли нашим фермерам. Однак експорт має працювати, бо потрібні ще й кошти для виплат пайовикам, яких в Україні 8 мільйонів. Не треба забувати, що близько 50% населення України проживає в сільській місцевості. Ці люди напряму залежать від сільського господарства, працюють у цій сфері, отримують гроші за паї тощо", - додав Соломчук.

Нагадаємо, 29 жовтня після пошкодження кораблів Чорноморського флоту Росії у Криму в РФ заявили, що зупиняють дію "зернової угоди".

Після цього міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Вже 1 листопада міністр оборони Туреччини запевнив, що Анкара продовжить виконувати "зернову угоду", незважаючи на демарш Москви.

А 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено.

Читайте також: