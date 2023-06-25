"Їли хліб та печиво": полонений з "ДНР" розповів про голод та погане забезпечення армії РФ – відео

Військовополонений з тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині 42-річний Олександр Головко, який раніше працював на меблевій фабриці і воював проти України у складі 269 окремого стрілецького батальйону РФ, розповів про погане забезпечення армії Росії та про корупцію.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські солдати купують форму у старшини за свої гроші. Окупант також розповів, що велика кількість поранених солдат помирали на позиціях через погано налагоджену медичну евакуацію та відсутність медичних засобів.

"Зателефонували з роботи, сказали з'явиться в БК з речами, там нас завантажили в автобус і відвезли до Єнакієвого, там переодягли у форму та відвезли на покинуте підприємство. Я був гранатометником. По стрільбі, ми тільки з автомата стріляли кілька разів. Нам обіцяли, що ми просто приїдемо на навчання, і це триватиме 4-5 днів. А я тут уже другий рік", - розповів він.

За словами полоненого, окупантам привозять форму, а потім вимагають за неї гроші.

"Старшина запитував у всіх розміри, а потім за гроші привозив форму. Мені здається, що він (старшина - ред.) просто на ринку десь дешево скупляє й нам продає. Кросівки коштують 5500. Те що нам видали, це в нас забрали. Місяць назад у нас забрали зимову форму та берці", - сказав окупант.

Він зазначив, що з їжі їм привозили лише хліб, печиво та чай та змушували здавати щомісяця гроші.

"Сиділи голодні, чекали, доки щось привезуть поїсти. У нас більшу частину грошей забирали. Старшина. Ми здавали щомісяця на потреби роти по 20 тисяч рублів", - зазначив він.

Окупант також розповів, що багато солдатів помирали від втрати крові, машина не завжди приїжджала вчасно, щоб забрати поранених. У його роті було 96 осіб, залишилося трохи менше 20. Це в основному вбиті, поранені та поколічені.

Нагадаємо, полонений вагнерівець на інтерв'ю в українського журналіста вкрав сигарету у прямому ефірі (відео).

Полонений окупант розповів про хабарництво та жахи в армії Росії

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