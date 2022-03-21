"Їм нічого буде фіксувати": Пєсков про ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

"Їм нічого буде фіксувати": Пєсков про ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар Путіна сказав, що поки сенсу зустрічатися президентам немає.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що мова про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським не йде, адже "їм нічого буде фіксувати".

Про це Дмитро Пєсков повідомив 21 березня, пишуть російські засоби масової пропаганди.

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За його словами, для того, щоб мова могла зайти про зустріч двох президентів, потрібно спочатку зробити "домашню роботу", тобто потрібно провести та узгодити результати переговорів.

"Поки що суттєвого просування не забезпечено. Їм нічого буде фіксувати, немає домовленостей, які вони можуть відфіксувати", - сказав Пєсков.

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