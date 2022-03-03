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"Їм нічого не світить": у Раді попередили про швидше покарання у разі держзради чи співпраці з окупантами

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"Їм нічого не світить": у Раді попередили про швидше покарання у разі держзради чи співпраці з окупантами

УНІАН

Рада сьогодні проголосувала за понад 10 законопроєктів.

Верховна Рада 3 березня з великою кількістю голосів ухвалила низку законів, зокрема, і про посилення відповідальності за мародерство. Також влада буде оперативно реагувати на держзраду чи співпрацю з окупантами чи владою РФ, яка розв'язала війну проти Україну.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив під час телемарафону UAразом на телеканалі 1+1.

"Головне розуміти, що мародерам нічого не світить. Як і держзрадникам, і тим, хто буде співпрацювати з окупаційною владою. Так само нічого не буде світити і представникам бізнесу, пов'язаним із окупаційною владою, у яких є капітал чи у власності є майно або капітал. У кожному законопроєкті, ми багато їх сьогодні проголосували, понад 10, прописані таким чином механізми, правові процедури, які дозволять дуже швидко все робити. Щодо законопроєкту про конфіскацію, рішення буде ухвалювати РНБО. Це оперативний орган, він швидко ухвалює рішення за поданням Кабміну. Так як ми проголосували так звану прискорену процедуру підписів законопроєктів і вони сьогодні вже підписані головою ВРУ, немає у мене підтвердження, але я думаю, це так, і президент, я впевнений теж, завтра їх підпише, післязавтра вони почнуть діяти і працювати на благо нашої перемоги", - сказав він.

Також Корнієнко уточнив, сьогодні ВРУ працювала із безпековими законопроєктами, "які допоможуть краще боротися й із окупантом, і з тим, хто вирішив співпрацювати з окупантом, на жаль".

У нашій країні мив же бачили випадки, що такі люди є", - уточни він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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