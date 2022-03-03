"Їм нічого не світить": у Раді попередили про швидше покарання у разі держзради чи співпраці з окупантами

"Їм нічого не світить": у Раді попередили про швидше покарання у разі держзради чи співпраці з окупантами

Рада сьогодні проголосувала за понад 10 законопроєктів.

Верховна Рада 3 березня з великою кількістю голосів ухвалила низку законів, зокрема, і про посилення відповідальності за мародерство. Також влада буде оперативно реагувати на держзраду чи співпрацю з окупантами чи владою РФ, яка розв'язала війну проти Україну.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив під час телемарафону UAразом на телеканалі 1+1.

Також читайте Рада схвалила закони про націоналізацію, боротьбу з колаборантами та мародерами

"Головне розуміти, що мародерам нічого не світить. Як і держзрадникам, і тим, хто буде співпрацювати з окупаційною владою. Так само нічого не буде світити і представникам бізнесу, пов'язаним із окупаційною владою, у яких є капітал чи у власності є майно або капітал. У кожному законопроєкті, ми багато їх сьогодні проголосували, понад 10, прописані таким чином механізми, правові процедури, які дозволять дуже швидко все робити. Щодо законопроєкту про конфіскацію, рішення буде ухвалювати РНБО. Це оперативний орган, він швидко ухвалює рішення за поданням Кабміну. Так як ми проголосували так звану прискорену процедуру підписів законопроєктів і вони сьогодні вже підписані головою ВРУ, немає у мене підтвердження, але я думаю, це так, і президент, я впевнений теж, завтра їх підпише, післязавтра вони почнуть діяти і працювати на благо нашої перемоги", - сказав він.

Також Корнієнко уточнив, сьогодні ВРУ працювала із безпековими законопроєктами, "які допоможуть краще боротися й із окупантом, і з тим, хто вирішив співпрацювати з окупантом, на жаль".

У нашій країні мив же бачили випадки, що такі люди є", - уточни він.