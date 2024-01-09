"Їм ніколи не стерти українську культуру": Зеленський про вбивство РФ поета Кривцова та інших митців

Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами митців України.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що попри те, що окупаційні війська Росії вбивають українських митців, але їм ніколи не стерти українську культуру.
Зеленський також опублікував відео з письменниками, яких вбили російські загарбники, зокрема і молодого українського поета Максима Кривцова.
"Вони забирають життя наших людей, але їм ніколи не забрати життя в України. Памʼятаємо кожного й кожну. Захищаємо Україну. Та знищуємо російських окупантів. Україна має перемогти", - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, 7 січня стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.
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