"Їм потрібен напівзаморожений конфлікт": майор запасу ЗСУ розповів про наміри окупантів

За словами майора, о окупантам потрібно кілька місяців, щоб підготувати резерви.

У Росії все частіше говорять про необхідність переговорів. Зокрема, це робиться для того, щоб взяти паузу у війні.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю "Обозревателю".

Він каже, що окупантам потрібно кілька місяців, щоб підготувати резерви.

"Та найліпший варіант - призупинити війну та перевести її у стан окопної. Тобто їм потрібен напівзаморожений конфлікт, на півроку чи навіть на рік. Це ідеальний варіант для РФ", - каже Гетьман.

За його словами, росіяни могли упродовж цього часу могли зробити висновок з попередніх помилок, та ба більше, підготуватися до наступних потужних ударів.

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"Якщо ми зробимо таку помилку, дамо ворогу таку можливість, цей другий удар ми можемо не витримати, навіть із нашими союзниками по НАТО. У цьому полягає велика небезпека", - підсумував Гетьман.

Додамо, що російські війська активізували наступ на Бахмут у Донецькій області. Сили Міноборони країни-агресорки Росії та групи ПВК "Вагнер" покращили взаємодію.

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