"Їм потрібен напівзаморожений конфлікт": майор запасу ЗСУ розповів про наміри окупантів

За словами майора, о окупантам потрібно кілька місяців, щоб підготувати резерви.
У Росії все частіше говорять про необхідність переговорів. Зокрема, це робиться для того, щоб взяти паузу у війні.
Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю "Обозревателю".
Він каже, що окупантам потрібно кілька місяців, щоб підготувати резерви.
"Та найліпший варіант - призупинити війну та перевести її у стан окопної. Тобто їм потрібен напівзаморожений конфлікт, на півроку чи навіть на рік. Це ідеальний варіант для РФ", - каже Гетьман.
За його словами, росіяни могли упродовж цього часу могли зробити висновок з попередніх помилок, та ба більше, підготуватися до наступних потужних ударів.
"Якщо ми зробимо таку помилку, дамо ворогу таку можливість, цей другий удар ми можемо не витримати, навіть із нашими союзниками по НАТО. У цьому полягає велика небезпека", - підсумував Гетьман.
Додамо, що російські війська активізували наступ на Бахмут у Донецькій області. Сили Міноборони країни-агресорки Росії та групи ПВК "Вагнер" покращили взаємодію.
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