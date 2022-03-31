"Їм потрібна зброя тут і зараз": Моравецький заявив, що Росія прагне захопити третину України

"Їм потрібна зброя тут і зараз": Моравецький заявив, що Росія прагне захопити третину України

Він також закликав світ посилити санкційний тиск на РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, російські війська досить швидко прагнуть захопити третину території в Україні, і Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.

Про це голова польського уряду розповів CNN.

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Думаю, що українські сили вони спробують оточити досить скоро – зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони (росіяни – ред.) захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції", – розповів Моравецький.

В цьому контексті він наголосив, що союзникам України необхідно продовжувати запроваджувати нищівний набір санкцій. Москва "боїться довгострокових санкцій", зазначив політик.

"Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ", – додав польський прем’єр.

Незважаючи на те, що західні союзники вже запровадили жорсткі санкції проти Росії, Моравецький заявив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною. Тож це доказ того, що "на цей момент Путін і його люди змогли змінити фіскальну політику, монетарну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій... принаймні протягом наступних кількох місяців".

"Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. Наша громадська думка втомиться від цієї війни", – сказав голова польського уряду.

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Моравецький також наголосив, що поки "українці воюють з левиними серцями", Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї до країни, звернувшись до США із прямим закликом "діяти швидко, будь ласка, дійте швидко, як вони (Україна – ред.). Боріться за наші цінності, наші загальнолюдські цінності".

"Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні – це їхні години, наші тижні – їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. Росія – велика країна, велика країна з великою кількістю товарів, сировини, ресурсів. У них велика армія. Тому вони можуть знову і знову перегруповуватися та реорганізовуватись", – наголосив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, 30 березня за підсумками зустрічі з Моравецьким голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Польща готова надати державі ще більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки.

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