"Їм треба спокійно взяти і покласти свої мандати": Данілов звернувся до представників "ОПЗЖ"

"Їм треба спокійно взяти і покласти свої мандати": Данілов звернувся до представників "ОПЗЖ"

Відповідальність за Харківські угоди може бути відтермінована, але все одно буде невідворотною.

Про це в етері телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

“Це буде 100%. В сучасному світі ви нічого сховати не можете. Якщо ви в цьому брали участь, то треба спокійно встати і піти якомога швидше. Я вже сказав в ефірі телемарафону, звертаючись до представників "ОПЗЖ", що їм треба спокійно взяти і покласти свої мандати і піти відпочивати”, - наголосив Олексій Данілов.

Він також додав, що тим, хто допомогав РФ, треба якомога швидше купити квитки та відправитися до Москви.

“Поки вас туди не будуть відправляти люди”, - зазначив Данілов.

Нагадаємо, що у Луганській області стався "вибух газу" у міськвиконкомі: загинув так званий "народний мер".

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