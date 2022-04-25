"Їм треба спокійно взяти і покласти свої мандати": Данілов звернувся до представників "ОПЗЖ"

Відповідальність за Харківські угоди може бути відтермінована, але все одно буде невідворотною.
Про це в етері телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
“Це буде 100%. В сучасному світі ви нічого сховати не можете. Якщо ви в цьому брали участь, то треба спокійно встати і піти якомога швидше. Я вже сказав в ефірі телемарафону, звертаючись до представників "ОПЗЖ", що їм треба спокійно взяти і покласти свої мандати і піти відпочивати”, - наголосив Олексій Данілов.
Він також додав, що тим, хто допомогав РФ, треба якомога швидше купити квитки та відправитися до Москви.
“Поки вас туди не будуть відправляти люди”, - зазначив Данілов.
Нагадаємо, що у Луганській області стався "вибух газу" у міськвиконкомі: загинув так званий "народний мер".
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