"Їм вигідно розпочати бойові дії" – експерт про загрозу наступу РФ на Сумщині

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан говорить, що відповідно до логіки ведення бойових дій, кордони Сумської, Чернігівської та Харківської областей давно мали стати лінією бойового зіткнення. Чому досі там немає лінії фронту – тут багато причин, від політичних до військових.

Про це він розповів інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, весь кордон України з Росією має бути – і зрештою буде лінією фронту.

"Частина Чернігівщини, яка межує із Брянською областю, частина Сумщини, яка межує із Брянською та Курською областями, та, звичайно, Харківщина, яка межує з Бєлгородською областю Росії. Тобто близько 100 кілометрів фронту в районі Харківщини розтягнуться до 500-600 кілометрів. Це може бути через день чи рік. Але все одно буде", - наголосив він.

Світан зазначив, що саме тому ми й будуємо споруди фортифікації, формуємо лінії оборони вздовж кордонів.

"Можливо, росіяни поки що бояться рухатися в районі Сумщини, бо місто Суджа розташоване дуже близько до кордону, і воно відразу потрапить під удари нашої артилерії, як тільки вони почнуть там рухатися. Вони це розуміють і прораховують. На відміну від Бєлгорода, розташованого набагато далі від кордону, його можна дістати лише далекими засобами ураження", - зазначив експерт.

Полковник ЗСУ у запасі вважає, що окупаційна армія Росії підготується і почне бойові дії.

"Їм просто вигідно їх розпочати – вони потребують розтягнути лінію фронту перед ударом по Донбасу. Вони хочуть зменшити густоту наших військ на Донецькому напрямку, а механізм для цього один: розтягування лінії бойового зіткнення. Причому, йдеться не лише про Сумщину, а про будь-яку ділянку", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, майор ЗСУ розповів, що окупанти хочуть перетворити великі міста на "сіру зону".

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