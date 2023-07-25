"Їм здається, що війна далеко": Зеленський різко висловився про відпочинок нардепів та корупцію військкомів

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про відпочинок нардепів на пляжах за кордоном s корупцію серед військкомів. Він наголосив, що якщо вони не працюватимуть заради України, то стануть непотрібні державі.

Про це він сказав 25 липня під час звернення до українців.

Президент наголосив, що мільйони людей в Україні зосереджені не на собі, а на захисті держави від агресії. Натомість деякі народні обранці вважають, що "війна десь там далеко".

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", – сказав він.

Президент зазначив, що поки українці борються за свою державу, особисте збагачення посадовців викликає лише лють.

"Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи «пляжами», – вас таких не буде", – сказав він.

Зеленський наголосив, що депутати повинні активніше працювати та ухвалювати ті закони, які вигідні державі.

"Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори з ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", – сказав президент.

Нагадаємо, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Читайте також: