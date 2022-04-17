"Її руки були обпалені до кісток": історія закатованої до смерті окупантами 23-річної дівчини з Бучі

"Її руки були обпалені до кісток": історія закатованої до смерті окупантами 23-річної дівчини з Бучі

Поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її утримали.

Чергове звірство росіян в Україні. 23-річна Карина Єршова, яка 2014 року переїхала з батьками з окупованого Донецька до Бучі, була там закатована та застрелена російськими окупантами.

Про це пише Бучанська міська рада з посиланням на видання The Daily Mail.

Зазначається, що дівчину схопили на вулиці, її катували та зґвалтували, зрештою вистріливши в голову. ЇЇ тіло знайшли у братській могилі у дворі церкви, де після звільнення Бучі ексгумували вже понад 400 тіл.

Вітчим дівчини Андрій Деренко заявив, що її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися.

"Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла", – сказав вітчим загиблої дівчини.

23-річна Карина Єршова, яку вбили окупанти у Бучі / Фото із соцмереж

Представники поліції повідомили родині про те, що Каріна була піддана тортурам і вбита. Відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено джґут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

"Я виплакала все, що я мала. Тепер у мене немає сліз", – сказала мати дівчини Олена.

Водночас вітчим Карини заявив, що ненавидить Росію і йому соромно говорити російською мовою. "Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "рускій мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", – сказав Андрій.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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