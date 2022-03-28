Їздили містом і фотографували вежі зв'язку: у Дніпрі затримали підозрюваних у диверсії

Їздили містом і фотографували вежі зв'язку: у Дніпрі затримали підозрюваних у диверсії

Інформацію про підозрілих передали працівникам СБУ.

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіків, які їздили містом та фотографували інфраструктурні об'єкти. У тому числі — вежі мобільного зв'язку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, інцидент стався на проспекті Пилипа Орлика. Там патрульні поліцейські побачили автомобіль Geely, що рухався в потоці машин підозріло повільно.

Коли правоохоронці під'їхали до нього ближче, побачили, що водій та пасажир спостерігають за вежею мобільного зв'язку, а згодом навіть зупинилися поряд з нею.

“Патрульні вирішили перевірити вказаних осіб. Під час перевірки мобільного телефону пасажира вони виявили фотографії укріплень, військових об'єктів, зйомку Січеславської набережної та програму, що використовується для відстежування на мапі вишок оператора мобільного зв'язку. А у мобільному телефоні водія поліцейські виявили програму для відстеження електромагнітного спектру”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

Правоохоронці затримали чоловіків та доставили їх до відділення поліції. Інформацію про них передали працівникам СБУ.

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