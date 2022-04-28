Їздили повз тіла вбитих: журналісти показали відео з Бучі з доказами злочинів окупантів

Їздили повз тіла вбитих: журналісти показали відео з Бучі з доказами злочинів окупантів

Американський телеканал CNN опублікував новий відеозапис, знятий з дрона над Бучею Київської області. На кадрах видно, як російська військова техніка їздить вулицями міста повз тіла вбитих жителів.

Отримане журналістами відео з Бучі було зняте впродовж 12-13 березня. Працівники телеканалу перевірили запис та підтвердили, що знімання цим дроном велися над Бучею саме в ці дні.

Про це повідомляє CNN.

На знятому з неба відео видно, що на вулицях лежать тіла людей в одязі, схожому на одяг трупів, знайдених українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня – після звільнення Бучі від російських військ.

На кадрах також видно, що російська бронетехніка їздила, а військові протягом 12-13 березня просто ходили повз тіла загиблих.

Опубліковане відео підтверджує те, що вбивства мирних жителів Бучі сталися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією. Таким чином запис спростовує брехню російської влади про провокацію та інсценування.

Нагадаємо, 28 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію з пропозицією терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів під час агресії Росії проти України.

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