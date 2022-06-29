"Їздимо по трупах": окупант похвалився масовими вбивствами у Херсоні, а його дівчина зраділа звірствам

"Їздимо по трупах": окупант похвалився масовими вбивствами у Херсоні, а його дівчина зраділа звірствам

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало моторошні факти, як росіяни вбивають українців у тимчасово окупованому Херсоні.

На аудіо загарбник хизується масовими вбивствами та наругами над тілами загиблих. Водночас дівчина окупанта сміється, чуючи про звірства.

Про це йдеться в розмові росіян, яку перехопило ГУР МО.

На аудіо окупант розповів своїй дівчині, що він вбив 5 людей. Також загарбник зізнається, що росіяни вчиняють у Херсоні масові вбивства. Він каже, що коли заїхали до міста, то довкола було багато трупів.

Задля розваги російські терористи катались на військових машинах по тілах закатованих українців. Згодом загарбник додає, що їм командир наказав припинити це робити, оскільки "потім машина погано пахнутиме". На це дівчина вбивці лише сміється, радіючи масовим вбивствам.

Обережно, аудіо 18+

Нагадаємо, НАТО визнало Росію найбільшою загрозою своїй безпеці.

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