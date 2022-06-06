Їжа дістається лише кожному п'ятому: як у Маріуполі люди в смороді та чергах непритомніють

Їжа дістається лише кожному п'ятому: як у Маріуполі люди в смороді та чергах непритомніють

У Маріуполі, щоб отримати їжу люди змушені вистоювати у черзі під палаючим сонцем по 6 годин.

Через такі умови останніми днями до 10 людей потрапляють до лікарні.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ "Метро" сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає. Кожну годину останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - написав він.

Андрющенко також наголосив, що це знущання і приниження, оскільки іншого шляху отримати їжу у маріупольців немає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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