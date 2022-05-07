Їжа, яка завжди з тобою: як грудне молоко рятує маленьких українців в бомбосховищах та підвалах

Їжа, яка завжди з тобою: як грудне молоко рятує маленьких українців в бомбосховищах та підвалах

Нагодувати немовля – це найпростіше і найдоступніше, що може зробити мама.

Українка Надія Горбалюк розповіла про те, як грудне молоко допомогти вижити у складні часи її сину.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

"Перший раз, коли почули сирену і помчали в підвал, не думали ні про що, окрім безпеки нашого шестимісячного сина. У нас не було зібраних тривожних валіз, бо ніхто не вірив, що буде війна. Зараз у нашому будинку дуже багато сімей із немовлятами, і серце розривається, коли вони плачуть у бомбосховищі. Комусь страшно, комусь щось болить, комусь холодно чи жарко, а хтось просто хоче їсти. Просто хоче їсти", - розповіла жінка.

Вона додала, що здавалося, що нагодувати немовля – це найпростіше і найдоступніше, що може зробити мама.

"Перша тривога тривала 40 хвилин. Мій син вже поласував солодким маминим молочком і солодко заснув у татка на руках. У той момент я ще раз переконалася що надзвичайно щаслива, що мені вдалося налагодити та зберегти грудне вигодовування, адже в такій непростій ситуації, в якій опинилася наша країна, моя дитина буде ситою. У той час коли в інших містах ведуться активні бойові дії, багато жінок з дітками знаходяться в закритих підвалах і не мають доступу до їжі та води. У той час коли в підвалах народжуються нові життя, так важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування, бо це гарантія того що наші дітки не будуть голодними. Бо грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою", - резюмувала жінка.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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