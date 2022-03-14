"Їжаки", пічки-буржуйки та патріотичні плакати: як у Києві в майстернях створюють засоби захисту для оборони

"Їжаки", пічки-буржуйки та патріотичні плакати: як у Києві в майстернях створюють засоби захисту для оборони

Кожен робить свій внесок у неминучу перемогу України.

У Києві люди різних професій об'єдналися, аби забезпечувати українських оборонців на фронті та щоб гартувати дух перемоги. Роблять бронежилети, варять протитанкові "їжаки".

Про це йдеться в сюжеті ТСН у рамках спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

У мирному житті Михайло Левчук - тренер з вейкбордингу. Це така водна розвага. Але по-друге - до літа далеко, а по-перше - непрохані гості прийшли зі зброєю в руках на українську землю.

Здобуті колись навички зварювання стали як ніколи в нагоді. Михайло та десятки однодумців відклали свої справи. За якихось 15 хвилин чоловік зварює протитанкового їжака. Тут усе роблять спільними зусиллями. Метал надали різні компанії.

Українці не були б українцями, якби не прикрасили металевих їжаків - намальованими. А на їхніх голках наколені - пацюки.

У Києві люди об`єднуються у майстенях і створюють необхідні речі для захисників на передовій

Ще одна гордість волонтерів - пічка-буржуйка, багатофункціональна. Там можна як готувати їсти, так і сушити речі.

Перекваліфікувався й станок, який до війни вирізав рекламні поробки. Тепер він ріже антирикошетну гуму для бронежилетів. Потім цю гуму клеють на металеву пластину і вставляють у сам жилет. Готовий засіб захисту іде Збройним силам України.

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Важливий захист не лише тіла, а й духу - переконані волонтери. Тож художники малюють десятки агітаціний постерів. Подаровані партнерами протитанкові комплекси - це не головні герої малюнків. На них є і мер Києва Віталій Кличко, і гетьман Богдан Хмельницький.

Як і вся країна, від 24 лютого у цій майстерні перестали розрізняти вихідні та будні. Не тому, що змушують, а тому, що не можуть інакше. Кожен робить свій внесок у неминучу перемогу України.

ТСН.ua

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