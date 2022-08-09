Ймовірна катастрофа на ЗАЕС: стали відомі області, з яких евакуюють жителів

У разі катастрофи на Запорізькій АЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Так, евакуації підлягає населення в радіусі 50 км навколо ЗАЕС.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Він уточнив, що йдеться про 275 тис. людей.
"Є чіткі плани евакуації населення в тих ситуаціях, коли може виникнути надзвичайна ситуація ядерного характеру на території Запорізької АЕС. У мирний час були опрацьовані ці плани... За цими планами, відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей", – розповів Старух.
Він також повідомив, що ядерні реактори на ЗАЕС є досить надійними, а також розраховані на різні ситуації та можуть витримати удари. Проте ситуація зі сховищем відпрацьованого ядерного палива є складнішою.
Нагадаємо, у Міндовкілля попередили, що наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж 1986 року на Чорнобильській АЕС.
За даними екологів, внаслідок катастрофи на ЗАЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей і не лише в Україні.
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