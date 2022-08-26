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Чи говоритиме Україна з Росією про демілітаризацію та вступ до НАТО: відповідь Данілова

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Чи говоритиме Україна з Росією про демілітаризацію та вступ до НАТО: відповідь Данілова

Фото: Associated Press

Україна буде притримуватися Конституції, в якій закріплено курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

Однак, на думку секретаря Ради безпеки та оборони Олексія Данілова, до вступу в оборонний Альянс має бути готовий народ. Згідно з останніми соціальними опитуваннями, понад 76% українців бажають приєднатися до НАТО.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"В нас є Конституція, яку РФ почала "гвалтувати" 2004 року. Тоді наші депутати скасували закон №2222, коли у презедента забрали повноваження. Коли прийшов Янукович, він ці повноваження повернув. Коли 21 лютого гинули наші хлопці та дівчата, депутати так само спаплюжили Конституцію. Вони її змінили. Так не можна робити. Конституцію ніхто не має права торкатися. Якщо Конституцією записано, що НАТО -  це наша норма Конституції, то є процедура. Але це має сприйняти наш народ. Соцопитування, проведені минулого тижня, кажуть про те, що на сьогодні 76% бажають вступу до НАТО. Інших гарантій у світі поки що не існує", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, в Росії знову захотіли мирних переговорів з Україною. Днями голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, якщо у Києві захочуть відновити такі переговори, то Кремль погодиться. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3546
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