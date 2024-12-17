Ймовірні втрати КНДР у Курській області: Forbes шокував цифрами

Північнокорейські військові, які воюють проти України разом з російськими солдатами, могли втратити 4% своєї кількості на території Курської області. Йдеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР.

Про це повідомляє видання Forbes.

"Атакуючи трьома хвилями через відкриті поля біля села Плехове в суботу, північнокорейська піхота змогла витіснити 100 українських військових, які утримували село. У штурмі, ймовірно, брали участь понад 500 солдатів КНДР з 92-ї та 94-ї окремих бригад спеціальних операцій Північної Кореї. Втрати військових КНДР можуть становити до половини всіх солдатів, які брали участь у атаці", - пише Forbes.

Зазначається, що високі втрати солдат КНДР зумовлені тим, що вони пішли в атаку серед білого дня - пішки, маршируючи по мінах під "пильним оком" українських безпілотників.

"Зрештою, вони потрапили під вогонь безпілотників і артилерії. Після того, як українські сили відступили на захід і дим розвіявся, вантажівки вивезли імовірно сотні вбитих і поранених північнокорейців", - вказує видання.

Як повідомлялося,воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.