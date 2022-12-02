Ймовірність атаки РФ по Україні: у ВМС ЗС розповіли, чи є ракети у Чорному та Азовському морях

Станом на ранок 2 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 9 ворожих кораблів, в Азовському - 2 кораблі. Загальний залп ракет - 0.

Такі дані наводить ВМС ЗС України.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

– 21 судно, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден;

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголошують в ВМС ЗС.

Яка ймовірність нового ракетного удару РФ

2 грудня речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила про високу ймовірність нового російського ракетного удару. Вона підкреслила, що атака може бути масованою, і закликала підготуватися зазделегідь.

Тим часов в РНБО анілов закликали переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить. Також секретар РНБО порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

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