Ймовірність вторгнення армії Білорусі до України: американські аналітики дали оцінку

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України. Свої висновки вони роблять на тлі того, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку боєздатності своїх військових.

Про це повідомляють у свіжому звіті ISW.

Наголошується, що навчання не є прикриттям для зосередження білоруських або російських військ поблизу позицій для вторгнення.

До слова, наказ Лукашенка передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території країни, виконання інженерних фортифікаційних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березіна, що на відстані понад 170 км та 70 км від білорусько-українського кордону відповідно.

На кадрах, опублікованих у Мережі у вівторок, 13 грудня, видно, як колона, ймовірно, білоруських бойових машин піхоти та вантажівок рухається з Колодищ (на схід від Мінська) у бік Хатави (6 км на південь від Мінська).

Напередодні білоруські сили перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у напрямку Малорита, Брест (приблизно за 15 км від України). Крім того, російські танки Т-80 були перекинуті з Обуз-Ліснівського полігону у білоруському Бресті, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно за 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня. Повідомляється, що РФ перекинула 13 грудня три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищі.

"Ці розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, що тривають і припускають, що білоруські сухопутні війська можуть приєднатися до російського повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначають аналітики.

В ISW вважають можливість вторгнення Білорусі до України в найближчому майбутньому малоймовірним.

Загроза від Путіна і Лукашенка

Самопроголошений президент Білорус ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни, яка стартувала 13 грудня. З'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку і відправила до Білорусі три винищувачі.

Речник ДПСУ Андрій Демченко каже, що поки загрози нового вторгнення немає. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.

Також Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю - від Волині до Чернігова. Зокрема, йдеться про інженерне облаштування, засоби спостереження, фіксації, "щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу".

Військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко вважає, що Лукашенко грає у гру "не війна, а велика імітація". Саме в межах імітації відбувається планова ротація білоруських військ біля українського кордону, яку режим Лукашенка розпіарив у своїх пропагандистських медіа.

За словами військового експерта Петра Черника, Росія піднімає ставки. Так, РФ намагається здійснити сильний психологічний тиск на Україну, лякаючи наступом з Білорусі.

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