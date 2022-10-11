Ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає - військовий експерт

І у цьому випадку Лукашенко вже нічого не вирішує.

Ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону зазначив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Він зазначає, що новопризначений Кремлем відповідальний за війну Росії проти України Сергій Суровікін керуватиме ще й армією Білорусі як союзної країни.

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"Суровикін, який зараз командує обʼєднаним командуванням ЗС РФ, зараз вже є командиром ЗС РБ. Тому що, згідно з документами, які підписані ще в 1999 році, коли створювалася союзна держава РБ-РФ, регіональна група військ складається зі збройних сил Білорусі і західного військового округу РФ, але це в мирний час. В воєнний час з російського боку може бути різні підрозділи, але командувати буде, звісно, командувач з боку Росії", - зазначив Самусь.

і додав, що навіть самопроголошений президент Лукашенко буде слухатись наказам росіянина. "І от Суровикін вже керує ЗС РБ, а сам Лукашенко буде лише виконувати команди Сурвикіна, які ресурси треба, скільки людей треба і що треба підвести. Тому зарай ймовірність втягування військ РБ в пряме зіткнення з Україною зростає, але це буде крахом Лукашенка", - повідомив експерт.

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