Ймовірність знищення "Шахеда" зростає в рази: авіаексперт розповів про модернізовані дрони-камікадзе

Тегеран розробив новий безпілотник-камікадзе. Йдеться про реактивну версію БПЛА Shahed, які Росія використовує для атак по Україні. Нова версія буде з реактивним двигуном. Вихід модернізованої версії "Шахедів", як дешевого засобу ураження, вичерпає себе.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені "Антонова" Валерій Романенко.

"У чому сенс "Шахеда"? Дешевий засіб ураження – 20 тис. доларів й 40 кг вибухівки наворотити може багато в разі влучання. А якщо застосовується реактивний двигун, то вартість уже двигуна дорівнюватиме вартості "Шахеда". Тобто зникає сама ідея дешевого засобу ураження”, – зауважив експерт.

За словами Романенка, у разі встановлення реактивного двигуна дальність дрона-камікадзе впаде в рази. Експерт припускає, що двигуни будуть використовуватися авіамодельні, отже, і швидкість можна буде наростити максимально на 100 км/год.

"Зараз до 40% цих "Шахедів" збиваються мобільними групами, збиваються з кулеметів та малокаліберних артилерійських систем. Про всяк випадок зараз кожна група возить із собою ПЗРК. По звичайних "Шахедах" із ПЗРК стріляти не можна, у них занадто маленький тепловий слід. А ось по реактивних це буде просто подарунок. Тобто ймовірність знищення "Шахеда" зростає в рази…жодної серйозної небезпеки ці нові "Шахеди" не становлять. А ось удар по російському військовому бюджету вони завдадуть, тому що вони різко стають дорожчими, а ось знищувати їх дешевше", - резюмував Валерій Романенко.

Нагадаємо, в Росії заявили про вихід нової версії безпілотників "Шахед" (окупантами називають їх "Герань").

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