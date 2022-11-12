Ймовірний малюнок Бексі у Бородянці та ситуація на півдні: головні новини ночі 12 листопада 2022

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Головні новини ночі 11 листопада 2022:
- Більша частина окупаційних військ ще знаходиться на правому березі на Херсонщині. Читати далі –>
- У Чорному морі побільшало російських кораблів з "Калібрами". Читати далі –>
- Ворог здійснив підрив Антонівських мостів для ускладнення подальшого пересування українських військ. Читати далі –>
- Українські військові знищили штаб ворога на Херсонщині: понад 30 окупантів вирушили на "концерт до Кобзона". Читати далі –>
- Дівчинка, яка стоїть на руках: в Instagram Бенксі з'явився малюнок з Бородянки. Читати далі –>
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