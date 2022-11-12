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Ймовірний малюнок Бексі у Бородянці та ситуація на півдні: головні новини ночі 12 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3257
Час на прочитання
1 хв
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Ймовірний малюнок Бексі у Бородянці та ситуація на півдні: головні новини ночі 12 листопада 2022

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі,

Головні новини ночі 11 листопада 2022:

  • Більша частина окупаційних військ ще знаходиться на правому березі на Херсонщині. Читати далі –>
  • У Чорному морі побільшало російських кораблів з "Калібрами". Читати далі –>
  • Ворог здійснив підрив Антонівських мостів для ускладнення подальшого пересування українських військ. Читати далі –>
  • Українські військові знищили штаб ворога на Херсонщині: понад 30 окупантів вирушили на "концерт до Кобзона". Читати далі –>
  • Дівчинка, яка стоїть на руках: в Instagram Бенксі з'явився малюнок з Бородянки. Читати далі –>

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Перегляди
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