Ймовірний наступ армії РФ на рідне місто Зеленського: Вілкул розповів, як готуються зустрічати ворога

Голова військової адміністрації Олександр Вілкул підтвердив, що Росія стягує військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу.

Вілкул наголосив, що місто готове до ймовірного наступу російських окупантів і побудувало потужну оборону.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у коментарі місцевому виданню "Никвести".

За його словами, разом із накопиченням угруповання російських військ останнім часом збільшилися і ворожі обстріли.

"У нас збудовано глибоко ешелоновану оборону і ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", — сказав він.

Окрім цього, як зауважив голова ВА, в регіоні постійно проводиться евакуація у громадах, де проходять бойові дії та які розташовані поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексія Арестовича розповів, що російські військові зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв. Водночас, за словами радника, якість цих військ дуже низька, штати БТГ "дуті", тому жителям цих міст "непритомніти" не варто.

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