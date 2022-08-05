Ймовірний наступ окупантів: влада закликала евакуюватися жителів нещодавно звільненого села на Херсонщині

Місцева влада закликала евакуюватися жителів Кочубеївської сільської громади в Херсонській області. Село нещодавно було звільнене українськими військами від російських окупантів.

Зауважимо, за офіційними даними, ЗСУ звільнили вже 53 населених пункти в Херсонській області.

Про евакуацію Кочубеївська сільська територіальна громада повідомила в Мережі 5 серпня.

"В зв'язку з новинами про можливий контрнаступ ворога, Ви все частіше звертаєтесь до нас з питанням: що робити? Ми не можемо сказати, який розвиток матимуть події, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите, куди і як часто "прилітає", – йдеться в заяві.

Тож там наполегливо рекомендують "хоча б на найближчий тиждень виїхати".

"Якщо Ви знаєте тих, хто має бажання виїхати, але не має можливостей, телефонуйте старості або голові. На сьогодні ми можемо організувати евакуацію, в критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде", – повідомили в тергромаді.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські військові можуть піти як на Мелітополь, так і на Херсон.

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